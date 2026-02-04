Глава МИД Сирии провел переговоры с российской делегацией

Глава МИД Сирии провел переговоры с высокопоставленной делегацией РФ в Дамаске

Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани провел в Дамаске переговоры с российской высокопоставленной делегацией. Об этом сообщили в сирийском внешнеполитическом ведомстве.

В среду в Дамаск прибыла делегация из России во главе с заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым.

«Министр иностранных дел Асаад аш-Шибани и министр обороны генерал Мерхеф Абу Касра сегодня в Дамаске приняли российскую делегацию высокого уровня», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе встречи они обсудили ряд вопросов, в том числе российское военное присутствие в Сирии.

В конце января в Кремле прошли переговоры президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа с президентом России Владимиром Путиным. Борт сирийского лидера приземлился в столичном аэропорту Внуково. У трапа его встретил в том числе замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Подводя итоги переговоров, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что тема российских военных баз в Сирии также была на повестке дня.

Ранее в МИД России рассказали о работе российских военных баз в Сирии.