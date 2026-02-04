Размер шрифта
Уголовное дело о теракте возбудили в Петербурге после поджога пункта сбора помощи

Telegram-канал 78 | НОВОСТИ

Девушка, которая закидала «коктейлями Молотова» подвальное помещение пункта сбора гуманитарной помощи, доставлена в отдел полиции. Об этом сообщает УМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В отношении подозреваемой в поджоге возбуждено уголовное дело о теракте, фигурантке может грозить до 20 лет лишения свободы.

24-летняя девушка бросила несколько бутылок с зажигательной смесью в подвал дома по улице Кантемировской, где находится пункт сбора помощи для бойцов СВО. В момент происшествия в помещении находился один человек, он не пострадал.

Пока на место ехали экстренные службы, злоумышленница угрожала утроить взрыв, вместо бомбы в подозрительной коробке у поджигательницы оказался живой голубь.

До этого в Екатеринбурге девушка подожгла чужой автомобиль по заданию мошенников. Вечером 23 января на улице Вилонова загорелся автомобиль. Жители соседнего дома заметили это, вызвали пожарных и попытались забросать пламя снегом. Около горящего кроссовера стояла 20-летняя девушка, которая с кем-то разговаривала по видеосвязи. Впоследствии ее задержали.

Ранее на Урале подожгли два центра помощи участникам СВО.
 
