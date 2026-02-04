Организаторы Олимпиады не могут распродать билеты на церемонию открытия

Организаторы зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии вынуждены продавать два билета по цене одного на церемонию открытия из-за отсутствия спроса. Об этом сообщает издание La Repubblica.

Церемония открытия Олимпиады должна пройти на миланском футбольном стадионе «Сан-Сиро» 6 февраля. Однако на момент 4 февраля билеты во всех ценовых категориях остаются — доступны еще около десяти тысяч мест. Из-за этого орагнизаторы запустили акцию, по условиям которой при покупке одного билета (их цена варьируется от €260 до €2060) второй будет отдан в подарок. Предложение было отправлено различным пользователям, оно было также включено в клубную рассылку для болельщиков футбольного клуба «Милан» («Сан-Сиро» — домашний стадион клуба, еще там базируется «Интер»).

Примечательно, что раньше подобное предложение было сделано для людей, чей возраст ниже 26 лет, однако теперь оно действует и для других категорий.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

