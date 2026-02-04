Размер шрифта
Представитель фармкомпании пытался дать взятку сотруднику Минпромторга РФ

Правоохранители возбудили дело о попытке подкупа сотрудника Минпромторга РФ
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Представитель крупной фармакологической компании пытался подкупить сотрудника министерства промышленности и торговли РФ, чтобы тот помог возобновить действие лицензии на производство лекарств. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в официальном канале в мессенджере Max.

В заявлении уточняется, что представитель фармкомпании обратился к сотруднику департамента фармацевтической промышленности Минпромторга РФ и предложил ему денежное вознаграждение за решение вопроса с возобновлением действия лицензии на выпуск лекарственных средств. После этого ведомство уведомило правоохранительные органы о попытке подкупа одного из работников.

«По данным правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело», — подчеркнули в пресс-службе.

4 февраля начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции министерства внутренних дел РФ Андрей Курносенко рассказал, что материальный ущерб по коррупционным преступлениям в стране в 2025 году составил 16 млрд рублей. Как он сказал, в прошлом году был наложен арест на имущество, добровольно погашено, изъято имущества, денег и ценностей на сумму более 45 млрд рублей.

Ранее в Москве арестовали разработчика российского бункера от ядерного удара, обвиняемого в получении взятки.
 
