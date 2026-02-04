Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

Во Франции задержали несколько человек по подозрению в шпионаже

Figaro: во Франции задержали 4 человека по подозрению в шпионаже в пользу КНР
OKcamera/Shutterstock/FOTODOM

Во Франции четыре человека были задержаны в департаменте Жиронда по подозрению в шпионаже в пользу КНР. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на парижскую прокуратуру.

«Четверо человек… были задержаны в Жиронде… и подозреваются в шпионаже в пользу Китая», – говорится в материале.

Как уточняет издание, это произошло еще 31 января, но только сейчас о случившемся стало известно.

Двое из задержанных являются гражданами КНР. Всех подозреваемых доставили к судье для возможного предъявления обвинений. По данным газеты, в отношении двоих из них правоохранители потребовали предварительного заключения.

21 января сотрудники федерального ведомства по уголовным делам Германии задержали в Берлине женщину с двойным германо-украинским гражданством по подозрению в шпионской деятельности в интересах РФ.

Сообщается, что речь идет о женщине по имени Илона В., ордер на арест которой был выдан 30 января 2025 года. По адресу ее проживания были проведены обыски. Кроме того, еще два фигуранта скрываются от следствия — в их домах также провели следственные действия.

Ранее в США резко выросло число задержаний по подозрению в шпионаже.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!