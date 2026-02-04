Во Франции задержали несколько человек по подозрению в шпионаже

Figaro: во Франции задержали 4 человека по подозрению в шпионаже в пользу КНР

Во Франции четыре человека были задержаны в департаменте Жиронда по подозрению в шпионаже в пользу КНР. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на парижскую прокуратуру.

«Четверо человек… были задержаны в Жиронде… и подозреваются в шпионаже в пользу Китая», – говорится в материале.

Как уточняет издание, это произошло еще 31 января, но только сейчас о случившемся стало известно.

Двое из задержанных являются гражданами КНР. Всех подозреваемых доставили к судье для возможного предъявления обвинений. По данным газеты, в отношении двоих из них правоохранители потребовали предварительного заключения.

21 января сотрудники федерального ведомства по уголовным делам Германии задержали в Берлине женщину с двойным германо-украинским гражданством по подозрению в шпионской деятельности в интересах РФ.

Сообщается, что речь идет о женщине по имени Илона В., ордер на арест которой был выдан 30 января 2025 года. По адресу ее проживания были проведены обыски. Кроме того, еще два фигуранта скрываются от следствия — в их домах также провели следственные действия.

Ранее в США резко выросло число задержаний по подозрению в шпионаже.