Вучич заявил, что Сербия не будет вводить санкции против РФ даже под давлением

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что страна никогда не будет вводить санкции в отношении России. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Сербия не намерена прибегать к таким действиям даже при давлении на Белград, поскольку не намерена портить отношения с Россией.

Кроме того, он добавил, что страна будет защищать свои территории без вступления в какие-либо военные структуры.

«Сербия никогда не пойдет в НАТО или какую-то другую военную структуру. Она будет самостоятельным, независимым, свободным государством», — подчеркнул Вучич.

Он также заключил, что страна намерена придерживаться военного нейтралитета.

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