Вучич заявил, что Сербия не будет вводить санкции против РФ даже под давлением
Ника Пикекатлет
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Президент Сербии Александар Вучич заявил, что страна никогда не будет вводить санкции в отношении России. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, Сербия не намерена прибегать к таким действиям даже при давлении на Белград, поскольку не намерена портить отношения с Россией.
Кроме того, он добавил, что страна будет защищать свои территории без вступления в какие-либо военные структуры.
«Сербия никогда не пойдет в НАТО или какую-то другую военную структуру. Она будет самостоятельным, независимым, свободным государством», — подчеркнул Вучич.
Он также заключил, что страна намерена придерживаться военного нейтралитета.
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