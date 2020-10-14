Лавров призвал пресечь любые ультиматумы в ситуации в Белоруссии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что силовые структуры Белоруссии должны реагировать пропорционально и в соответствии с законом. Об этом он заявил в большом интервью радиостанциям «Говорит Москва», «Комсомольская правда» и Sputnik.

Кроме того, он призвал пресечь ультиматумы и попытки насильственных протестов с какой-либо стороны для достижения единства и процветания белорусского народа.

Также глава ведомства отметил, что в данной ситуации Запад использует «негодные средства» для оспаривания результатов выборов в Белоруссии. Он уточнил, что западные партнеры требуют от России ответить согласием на приглашение ОБСЕ по разрешению конфликтной ситуации.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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