Лавров заявил о неприемлемом поведении Евросоюза в ситуации с Навальным

Евросоюз ведет себя неприемлемо в ситуации с Алексеем Навальным, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Об этом пишет РИА «Новости».

«Я не буду подробно вдаваться в факты, которых предостаточно, того, как Евросоюз совершенно неподобающе, неприемлемо ведет себя в связи с тем же инцидентом с Навальным», — сказал Лавров, комментируя заседание Совета ЕС по внешней политике.

Накануне главы МИД стран ЕС согласовали антироссийские санкции в связи с ситуацией с Алексеем Навальным.

20 августа Навального доставили в больницу в Омске, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ.

Затем Навального перевезли в Германию, он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила.

Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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