Медведев заявил, что НАТО препятствует деятельности России в Арктике

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что НАТО пытается препятствовать деятельность России в Арктике. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, страны Североатлантического альянса, включая и США, для этого применяют различные методы, в том числе наращивание военной активности около российских границ до введения различных санкций.

Медведев выразил мнение, что это все создает прямые угрозы национальной безопасности России.

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