Азербайджан намерен «идти до конца» в решении карабахского конфликта

Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что его страна будет «идти до конца» в решении нагорно-карабахского вопроса. О этом сообщает РИА «Новости».

«Если не начнется политический процесс, мы не остановимся. Я говорил, мы будем идти до конца», — подчеркнул азербайджанский лидер.

По его словам, Баку не стремится к кровопролитию и желает вернуть земли путем мирных переговоров.

В ночь на 10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Тем не менее 10 октября обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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