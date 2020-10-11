Пашинян призвал мировое сообщество признать право Карабаха на самоопределение

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что мировое сообщество должно признать право Нагорного Карабаха на самоопределение.

«Если этого не делают правительства и парламенты, это могут сделать народы, личности, организации. Это должно стать всемирным движением, объединяющим таких личностей, народы и организации», — написал он в Facebook.

К посту политик прикрепил фотографии с акций в поддержку Карабаха, которые проводятся армянскими общинами в разных странах. По его словам, армяне со всего мира демонстрируют силу единства.

«Это движение нужно сделать привлекательным для представителей других народов, которые выступают против насилия, коррупции, терроризма и добиваются победы справедливости, свободы и любви», — отметил Пашинян.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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