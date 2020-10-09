В Белоруссии объяснили требование сократить число дипломатов Литвы и Польши

Запрос Белоруссии на сокращение дипломатического контингента Литвы и Польши не направлены против Европейского союза, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в разговоре с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем. Об этом сообщает «БелТА».

Действия Белоруссии в данной ситуации являются исключительно ответной мерой, подчеркнул Макей.

Ранее сообщалось, что некоторые страны Евросоюза отозвали послов из Белоруссии для консультаций в ответ на требование Белоруссии сократить дипломатическое присутствие Литвы и Польши.

2 октября белорусские власти сообщили о решении отозвать послов из Литвы и Польши. Кроме того, белорусская сторона предложила Польше и Литве сократить свое дипломатическое присутствие в республике.

До этого Европейский союз ввел санкции против белорусских чиновников, которые, по мнению Брюсселя, ответственны за фальсификацию выборов и нарушение прав человека.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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