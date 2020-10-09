К механизму по вакцинации от COVID-19 присоединилась 171 страна

К международному механизму COVAX, целью которого является обеспечение равного доступа к вакцине от коронавируса нового типа, присоединилась 171 страна, заявил директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга, трансляция ведется на странице организации в Twitter.

На данный момент последними к инициативе присоединились Китай и Южная Корея, возможность участия в механизме обсуждается также с другими странами, отметил Гебрейесус.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 36 млн заболевших, более 27 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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