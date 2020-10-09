Алиев назвал условие отказа от переговоров с Арменией

О переговорах Азербайджана и Армении «не может идти речи», если глава армянского министерства иностранных дел в ходе встречи с азербайджанским коллегой в Москве назовет нагорный Карабах территорией Армении. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обращения к нации, сообщает РИА «Новости».

При этом азербайджанский лидер ожидает, что встреча глав внешнеполитических ведомств Армении, Азербайджана и России внесет ясность во многие вопросы.

В настоящее время в Москве проходят переговоры министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана Сергея Лаврова, Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова. Стороны обсуждают ситуацию в Нагорном Карабахе.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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