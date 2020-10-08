В МИДе заявили об отсутствии доказательств причастности РФ к инциденту с Навальным

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об отсутствии доказательств причастности России к инциденту с блогером Алексеем Навальным. Об этом она сказала в эфире телеканала «Дождь».

Так дипломат прокомментировала намерения ряда стран Запада ввести санкции против Москвы за инцидент с Навальным.

«Нет ничего, что можно было бы предъявить мировому сообществу, я уже не говорю конкретно о российской стороне, в виде доказательств, их просто нет. О них только говорят и предлагают одновременно поверить на слово», — сказала Захарова.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда его доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем Навального перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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