Путин рассказал о своих внуках

Президент России Владимир Путин в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» рассказал об общении со своими внуками.

«Есть у меня внуки, я счастлив. Они очень хорошие, сладкие такие», — сказал глава государства.

Говоря об авторитете, он рассказал о диалоге своей дочери с одним из внуков. Ребенок спросил, почему он должен слушаться маму, а та в качестве аргумента напомнила, что она старше.

«Нет, дедушка Вова старше», — процитировал ребенка Путин.

Президент признался, что получает большое удовольствие от общения с внуками, но не любит говорить о своей семьей из соображений безопасности.

По словам главы государства, Россия находится «не в том состоянии», чтобы заниматься «театром», который происходит в западных странах, где первые лица государства представляют членов своей семьи.

Он добавил, что люди голосуют не за его семью, а за те надежды, которые они связывают с его пребыванием в должности главы государства.

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