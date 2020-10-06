В Госдуме прокомментировали выводы ОЗХО по ситуации с Навальным

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что выводы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о наличии токсичных химикатов в анализах Алексея Навального являются политически ангажированными, передает «Интерфакс».

По словам депутата, заявление ОЗХО подтверждает то, что хотели услышать организаторы «мощнейшей русофобской провокации имени Навального».

Слуцкий выразил сожаление, что авторитетная организация стала «инструментом грязной политической игры».

Он также отметил, что Берлин по-прежнему не идет на сотрудничество с Москвой по этому вопросу и не ответил ни на один запрос российской стороны.

Ранее ОЗХО заявила, что эксперты подтвердили наличие в анализах Алексея Навального токсичных химикатов.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда его доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем Навального перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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