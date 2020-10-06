Экс-президента Киргизии Атамбаева перевели на домашний арест

Суд в Бишкеке изменил меру пресечения с ареста на домашний арест бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на адвоката экс-президента Замира Жоошева.

«Сегодня было решение Первомайского районного суда, согласно которому Атамбаеву была изменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест», — сообщил адвокат.

В 2017 году Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову. Вскоре после этого на членов команды бывшего главы государства были возбуждены уголовные дела. Атамбаева лишили статуса экс-президента и обвинили в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Ранее протестующие захватили здание парламента. После этого они прорвались на территорию ГКНБ и потребовали выпустить Атамбаева. Он был арестован в августе 2019 года и с тех пор содержался в СИЗО ГКНБ.

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка достигла 56,5%. По предварительным итогам, в законодательный орган прошли четыре партии: «Биримдик» («Единство», проправительственная партия), «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия), «Кыргызстан»(центристская партия) и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия). Правящая партия согласилась провести повторные выборы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Беспорядки в Бишкеке: захват Белого дома и освобождение Атамбаева

— Протестующие в Бишкеке требуют выпустить Атамбаева

— Митингующие в Бишкеке освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО