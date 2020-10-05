В Бишкеке снова начались столкновения

В Бишкеке на центральной площади возобновились столкновения полиции и участников акции против результатов парламентских выборово, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что силовики используются слезоточивый газ, светошумовые гранаты и дубинки. Протестующие разбили мраморные плиты недостроенного памятника и закидывают камнями правоохранителей.

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка достигла 56,5%. По предварительным итогам, в законодательный орган прошли четыре партии: «Биримдик» («Единство», проправительственная партия), «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия), «Кыргызстан»(центристская партия) и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия). Правящая партия согласилась провести повторные выборы.

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