Украинские дальнобойщики избегают рейсов из-за страха мобилизации

Украинские дальнобойщики массово отказываются ехать в рейсы, опасаясь быть мобилизованными прямо по пути. Об этом пишет издание «Страна.ua».

Глава правления украинской ассоциации международных экспедиторов Виктор Берестенко пояснил, что находящиеся внутри страны водители отказываются выходить в рейс из-за вступления в силу нового закона о мобилизации. А водители, до того уехавшие за границу, по тем же причинам не спешат возвращаться домой.

«Более-менее нормально обстоят дела с бронированием только у десятка компаний. А кто зерно в порты возить будет и остальной товар? И из-за границы, и по стране? Вы же понимаете, если остановится логистика, то не будет ни производства, ни продаж», — отметил Берестенко.

Схожее положение дел наблюдается и в пассажирском транспорте: водители отказываются выезжать за пределы своих районов, чтобы на «чужом» блок-посту им не вручили повестку.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

21 мая глава Николаевской области признал, что регион опустел из-за страха мобилизации. По его словам, дефицит рабочей силы ощущается, в том числе, на предприятиях критической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что украинских работодателей обяжут доставлять повестки даже командированным и больным.