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Рынок микроэлектроники РФ продемонстрировал взрывной рост в начале года

«Ъ»: рынок отечественной микроэлектроники с начала года вырос на 40%

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Российский рынок микроэлектроники в первом квартале 2024 года продемонстрировал рекордный 40% рост в годовом выражении. Об этом заявил замглавы Минпромторга Василий Шпак на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде, передает «Коммерсантъ».

По данным Росстата, такой стремительный подъем обусловлен в значительной мере выполнением гособоронзаказа. Однако, как отметил Шпак, российские производители начинают брать под контроль и гражданский сегмент рынка. «Теперь нужно становиться менее зависимыми от зарубежных поставщиков. Зависимость от восточных поставщиков ничем не лучше, чем от западных», — подчеркнул он.

Согласно оценке экспертов Kept, в 2023 году объем российского сегмента микроэлектроники составил 289 млрд рублей, что на 37,5% выше показателя 2022 года. При этом лишь 59 млрд рублей (20%) пришлось на продукцию отечественных производителей, тогда как на импорт – 220 млрд рублей (80%).

До этого научный сотрудник назвал условия попадания России в топ-4 экономик мира.

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