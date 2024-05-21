Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Маск иронично высказался о том, как США несут «демократию» Украине

Маск с иронией задумался о том, как США защищают демократию на Украине

close
100%
Gonzalo Fuentes/Reuters

Американский предприниматель и бизнесмен иронично высказался о роли Соединенных Штатов в конфликте на Украине, которые якобы «защищают демократию» в стране. Своим мнением он поделился в комментариях под одним из постов в соцсети X (бывшая Twitter).

«Я думал, мы были там, чтобы «защищать демократию», — прокомментировал Маск пост одного из пользователей, который написал об истечении срока полномочий украинского лидера Владимира Зеленского.

21 мая Зеленский заявил, что срок его полномочий на посту президента страны еще не закончился. Зеленский также отказался оценивать свою работу на посту главы государства, поскольку «это не очень этично».

20 мая истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но президентские выборы не состоялись.

Ранее Бербок высказалась о легитимности Зеленского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами