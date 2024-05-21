Маск иронично высказался о том, как США несут «демократию» Украине

Американский предприниматель и бизнесмен иронично высказался о роли Соединенных Штатов в конфликте на Украине, которые якобы «защищают демократию» в стране. Своим мнением он поделился в комментариях под одним из постов в соцсети X (бывшая Twitter).

«Я думал, мы были там, чтобы «защищать демократию», — прокомментировал Маск пост одного из пользователей, который написал об истечении срока полномочий украинского лидера Владимира Зеленского.

21 мая Зеленский заявил, что срок его полномочий на посту президента страны еще не закончился. Зеленский также отказался оценивать свою работу на посту главы государства, поскольку «это не очень этично».

20 мая истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но президентские выборы не состоялись.

Ранее Бербок высказалась о легитимности Зеленского.