Мексиканский игрок «Динамо» заявил, что ему не хватает текилы в России

Мексиканский полузащитник «Динамо» Луис Чавес кратко рассказал о своей адаптации и поделился, чего ему не хватает в России. Его слова приводит «Советский спорт».

«Потребовалось несколько матчей, чтобы адаптироваться. Сейчас, считаю, довольно быстро вышел на свой уровень. Марцел Личка сказал, что ему больше всего в России не хватает чешского пива? Мне не хватает мексиканского пива и текилы. В России местное пиво не пробовал», — заявил Чавес.

27 августа Чавес подписал контракт с «Динамо» до июня 2027 года. 27-летний полузащитник с 2019 года выступал за мексиканскую «Пачуку». В футболке этой команды он провел 143 матча, в которых забил 14 мячей и сделал 12 результативных передач.

На победу в текущем сезоне Российской премьер-лиги претендуют сразу три команды — московское «Динамо», петербургский «Зенит» и «Краснодар». Столичный клуб возглавляет турнирную таблицу национального первенства, имея 56 очков. В активе подопечных Сергея Семака 54 балла, «быки», идущие третьими, имеют 53 очка.

Соответственно, судьба чемпионства в России в сезоне-2023/24 будет решаться в заключительном, 30-м туре. Примечательно, что «Динамо» и «Краснодар» сыграют очный матч в Краснодаре, а «Зенит» в Санкт-Петербурге сразится с «Ростовом».

Матчи, как и все игры 30-го тура, состоятся 25 мая. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее в в чемпионской гонке РПЛ не увидели лидера.