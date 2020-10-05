Песков рассказал о переводе части сотрудников Кремля на удаленку

На дистанционную работу переведена часть сотрудников администрации президента из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«В администрации президента в тех подразделениях, где это возможно, перешли сотрудники на удаленку. В тех подразделениях, где это невозможно – этого не произошло», — уточнил представитель Кремля, отвечая на вопрос, перевели ли на удаленку 30% сотрудников администрации президента.

При этом он отметил, что точных расчетов по количеству перешедших на удаленку работников не производилось.

Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России выявлено 1 225 889 случаев инфекции, от нее в том числе скончались 21 475 человек. При этом выздоровели 982 324 пациента.

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