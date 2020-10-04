Президент Киргизии проголосовал на выборах в парламент страны

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков проголосовал на парламентских выборах. Об этом сообщает пресс-служба президента.

«Глава государства выполнил свой гражданский долг на избирательном участке № 1327 в Бишкеке, расположенном в Национальной школе-лицее инновационных технологий №5», — говорится в сообщении.

Жээнбеков подчеркнул, что в ходе избирательной кампании «не было никаких ограничений для пиара политических программ, партийные дебаты широко транслировались на телеканалах, а предвыборная агитация прошла в условиях сильной политической конкуренции».

Избирательные участки открылись в 08:00 (05:00 мск) и закроются в 20:00 (17:00 мск).

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