В Казахстане могут запретить детям создавать аккаунты в соцсетях

В Казахстане могут запретить создавать аккаунты в соцсетях детям до 16 лет

Министерство культуры и информации Казахстана разработало законопроекты, ограничивающие доступ детей и подростков до 16 лет к социальным сетям. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Законопроекты уже прошли экспертную оценку и вынесены на общественное обсуждение. Для их реализации планируется создать механизмы проверки возраста пользователей соцсетей и меры ответственности при нарушениях, уточнили в правительстве.

Кроме того, особое внимание будет уделено повышению медиаграмотности населения и поддержке независимых СМИ.

В декабре прошлого год президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в стране необходимо запретить детям младше 15–16 лет пользоваться социальными сетями. По словам главы государства, во всех соцсетях будет введена обязательная проверка возраста. Детям и подросткам младше указанных лет будет запрещен вход в сервисы.

В ноябре Европейский парламент принял резолюцию, в которой предлагается установить минимальный возраст для регистрации в социальных сетях на уровне 16 лет.

