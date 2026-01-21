Бывших супругов арестовали за тайную встречу в азиатском отеле

В Малайзии арестовали бывших супругов после их тайной встречи в отеле, пишет Mothership.

Ночью 20 января сотрудники религиозной полиции штата Джохор (JAINJ) отреагировали на сообщение о нарушении норм исламского поведения (хальват) в одном из отелей в городе Клуанг.

Около 1:15 они ворвались в номер, где находились мужчина и женщина в возрасте 30 лет. Пара нервничала и сначала утверждала, что состоит в браке, но отказалась показать свидетельство. В итоге обоих доставили в полицейский участок и офис JAINJ для дальнейшей проверки.

Выяснилось, что пара официально развелась несколько лет назад, детей у них не было. По словам бывших супругов, они разошлись из‑за финансовых трудностей и несовместимости, но со временем вновь стали общаться и даже обсуждали повторный брак, однако так и не оформили отношения.

В день инцидента мужчина специально приехал в Клуанг, чтобы встретиться с бывшей женой. Как сообщается, пара осознавала строгий контроль за соблюдением религиозных норм, но «тоска взяла верх над осторожностью».

Экс-супруги признались, что им не стыдно за эти встречи. Какое наказание может грозить задержанным, не уточняется.

