Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на Украине
Культура

Алла Пугачева может запросить 100 млн рублей за частное выступление за границей

Продюсер Рудченко заявил, что гонорар Пугачевой поднимется до 100 млн рублей
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер Павел Рудченко рассказал, что гонорар Аллы Пугачевой после возвращения на сцену резко поднимется. В беседе с «Газетой.ru» он заявил, что заказчикам придется платить певице около 100 млн рублей.

Павел Рудченко считает, что информация о возобновлении музыкальной карьеры Пугачевой может быть правдива. По его мнению, она будет востребована на корпоративах как «символ эпохи». Однако продюсер подчеркнул — не стоит ожидать от артистки больших концертов.

«Какие-то разовые корпоративы вполне предполагаю. Единственное, будет завышенный гонорар, который будет заходить за 100 млн рублей. Возможно, будет дробиться, конечно, программа, потому как у Аллы Борисовны возраст, и ей очень тяжело вытянуть полноценную концертную программу. И, конечно, ни о каких кассовых концертах речи не идет. Просто физически Алла Борисовна не потянет концертно-гастрольную деятельность. Это если и будут, то какие-то разовые выступления для частных заказчиков на закрытых мероприятиях по дорогой стоимости. В этом случае Алла Борисовна будет не столько певица, сколько определенный символ той эпохи. Также в стоимость войдут компенсационные за годы бездействия», — заявил Рудченко.

Новость о возвращении Аллы Пугачевой на сцену опубликовал Mash. По данным Telegram-канала, до лета певица планирует отдыхать, а уже потом будет рассматривать предложения от заказчиков.

Ранее новую песню Аллы Пугачевой назвали очередным вызовом России.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27672505_rnd_2",
    "video_id": "record::076f84b1-e431-4ec8-b98d-1f0ead7fb873"
}
 
Теперь вы знаете
Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+