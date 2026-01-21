Алла Пугачева может запросить 100 млн рублей за частное выступление за границей

Продюсер Павел Рудченко рассказал, что гонорар Аллы Пугачевой после возвращения на сцену резко поднимется. В беседе с «Газетой.ru» он заявил, что заказчикам придется платить певице около 100 млн рублей.

Павел Рудченко считает, что информация о возобновлении музыкальной карьеры Пугачевой может быть правдива. По его мнению, она будет востребована на корпоративах как «символ эпохи». Однако продюсер подчеркнул — не стоит ожидать от артистки больших концертов.

«Какие-то разовые корпоративы вполне предполагаю. Единственное, будет завышенный гонорар, который будет заходить за 100 млн рублей. Возможно, будет дробиться, конечно, программа, потому как у Аллы Борисовны возраст, и ей очень тяжело вытянуть полноценную концертную программу. И, конечно, ни о каких кассовых концертах речи не идет. Просто физически Алла Борисовна не потянет концертно-гастрольную деятельность. Это если и будут, то какие-то разовые выступления для частных заказчиков на закрытых мероприятиях по дорогой стоимости. В этом случае Алла Борисовна будет не столько певица, сколько определенный символ той эпохи. Также в стоимость войдут компенсационные за годы бездействия», — заявил Рудченко.

Новость о возвращении Аллы Пугачевой на сцену опубликовал Mash. По данным Telegram-канала, до лета певица планирует отдыхать, а уже потом будет рассматривать предложения от заказчиков.

