Россиянам рассказали о праве на компенсацию за травмы при падении зимой

Юрист Краснов: при травме из-за плохой уборки снега и наледи положена компенсация
DimaBerlin/Shutterstock/FOTODOM

Россиянам полагается выплата компенсации за травмы, полученные из-за плохой уборки придомовых и городских территорий от снега и наледи. Для этого нужно лишь доказать вину ответственной стороны с помощью фото или видео неубранного участка, рассказал член Общественной палаты Москвы, почетный адвокат России Дмитрий Краснов.

В пример специалист привел ситуацию, когда человек поскользнулся и сломал руку из-за того, что тротуар не был посыпан песком или реагентом. В этом случае коммунальщики, УК или ТСЖ обязаны компенсировать затраты на лечение. Если речь не о придомовой территории, то за них отвечают городские коммунальные службы.

При получении травмы юрист посоветовал обращаться в Гражданский суд для взыскания средств на лечение и возмещение морального ущерба.

«Гражданский иск может быть обращен на ту службу, которая отвечала за неочищенный участок тротуара, придомовой территории или дороги, — пояснил Краснов в беседе с Общественной Службой Новостей. — Если суд признает, что необходимые мероприятия по очистке дороги или тротуара действительно не были выполнены коммунальными службами или управляющей компанией какого-то дома, то можно будет взыскать с ответчика денежные средства и переложить на него судебные издержки».

Важно, что иск придется подкрепить доказательствами, поэтому нужно сделать фото и видео неубранного участка, а также по возможности привлечь свидетелей, приложить медицинское заключение. Также сразу после получения травмы можно вызвать участкового, который зафиксирует происшествие – это впоследствии понадобится в суде.

Краснов также добавил, что при наличии страховки обращаться нужно в страховую, а она уже в свою очередь взыщет средства с ответственной стороны самостоятельно.

Ранее россиянам объяснили, куда нужно жаловаться на плохую уборку снега.

