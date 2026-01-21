В Германии рассказали о «подарке» для Путина со стороны Трампа

Политика президента США Дональда Трампа стала подарком для российского лидера Владимира Путина. Такую оценку дает Die Welt.

В материале отмечается, что второй срок Трампа на европейском направлении стал для Москвы подарком. Как следует из текста, помощь Украине от США иссякла, а уход американцев с континента является реалистичным сценарием.

Die Welt отмечает, что американский лидер может спровоцировать развал НАТО присоединением Гренландии и начать торговый конфликт с Евросоюзом. По оценкам авторов, Европу низвели до роли пережитка прошлого трансатлантического миропорядка, зажав в слабой позиции. Россия же планирует извлечь из складывающейся ситуации долгосрочную выгоду, указывает издание.

5 января 2026 года президент США заявил об амбициях американцев по захвату Гренландии для обеспечения своей нацбезопасности. Власти острова выступили против такого сценария, а европейские страны НАТО заявили о проведении совместной разведывательной миссии в Гренландии под названием «Арктическая выносливость».

В ответ Трамп пригрозил странам-участникам учений 10%-ми пошлинами, которые планируется ввести с 1 февраля 2026 года, с 1 июня их могут поднять их уже до 25%. Страны Евросоюза же рассматривают возможность принятия ответных мер.

Ранее Макрон признал медлительность Европы и необходимость реформ.