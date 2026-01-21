Размер шрифта
В Госдуме иронично ответили на слова Трампа о секретном оружии у США

Депутат Колесник назвал доллар секретным оружием Трампа при захвате Мадуро
Владимир Федоренко/РИА Новости

Президент Дональд Трамп во время операции США по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро применил всем известное оружие в виде доллара. Об этом «Ленте.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя слова президента США о наличии вооружений, о существовании которых неизвестно всем остальным.

По мнению парламентария, «если про это оружие никто не знает, значит, его и нет». Он напомнил про «леденящую душу историю» о том, что якобы вся охрана Николаса Мадуро «была выключена».

«Я думаю, оружие было другое применено. У меня ощущение, что все-таки там было оружие, которое все видели и знают. Называется оно доллар. Там без подкупа и предательства где-то в ближнем кругу не обошлось», — порассуждал Колесник.

Накануне президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NewsNation заявил, что Соединенные Штаты располагают видами вооружения, о существовании которых неизвестно остальному миру.

Глава Белого дома сделал это заявление, комментируя предположение журналиста о возможном применении звукового оружия в ходе военной операции в Венесуэле. По словам Трампа, у США есть секретные и «удивительные» разработки, о которых, как он выразился, лучше не распространяться публично.

При этом президент не стал раскрывать каких-либо подробностей об упомянутых вооружениях.

