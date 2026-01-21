В ГД заявили, что россияне с маленькими зарплатами не заметят уменьшения аванса в январе

Бессараб: те, у кого небольшие зарплаты, не заметят снижения аванса в январе

Член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб рассказала изданию «Подъем», что россияне, получающие небольшую зарплату, не заметят снижения аванса в январе из-за длительных праздников.

Она напомнила, что аванс рассчитывается из числа отработанных дней, а в этом году у работающих традиционную пятидневную неделю таких дней получилось всего четыре.

«Стоимость одного дня в январе выше, потому что всего рабочих дней 15, а обычно — 23. То есть, если оклад поделить на 15 дней, они стоят больше. Да, чуть меньше получат люди, но не настолько меньше, чтобы это вызывало опасения. При зарплате в 100 тысяч — да, может, приличная разница. А если меньше – не так уж заметно», — поделилась Бессараб.

Она считает, что граждане РФ уже привыкли к тому, что в январе получают маленький аванс, и поэтому нужно просто правильно «формировать свой бюджетный кошелек».

До этого кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин говорил, что россиянам выплатят большую часть зарплаты в первой половине февраля.

По его словам, если оклад сотрудника составляет 80 тыс. рублей, то при таком распределении дней выплаты могут выглядеть так: за первую половину февраля — 42 105,26 рубля до вычета НДФЛ и 36 631,26 рубля после удержания налога. За вторую половину месяца — 37 894,74 рубля до вычета НДФЛ и 32 968,74 рубля после удержания.

Ранее были названы самые высокооплачиваемые профессии января.