В России могут кардинально изменить внешний вид бутылок с алкоголем

На бутылки с алкоголем недостаточно просто наносить маркировку с предупреждением о вреде таких напитков. Важно также «украсить» их пугающими картинками, в том числе фотографиями поврежденных внутренних органов, заявил 360.ru депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Предупреждение о вреде алкоголя, подкрепленное пугающим изображением органов, пострадавших от спиртного, будет более эффективно отвращать от злоупотребления крепкими напитками, считает депутат. По его словам, такое решение уже реализовано в некоторых странах, где специальные значки на бутылках сразу привлекают к себе внимание потребителей.

В пример Нилов привел сигареты, отметив, что страшные картинки на пачках показали довольно высокую эффективность в деле снижения потребления табака.

«Это будет иметь определенное действенное значение для того, чтобы желающий употребить алкогольную продукцию, беря в руки эту бутылку, видел, каким пагубным последствиям для организма может привести его употребление», — подчеркнул депутат.

Напомним, недавно стало известно о разрабатываемом в Госдуме законопроекте, который вводит ответственность для участвующих в доставке алкогольной продукции курьеров. Как уточнил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, курьеров часто пытаются представить случайными людьми, «просто передавшими пакет», но если сотрудник службы доставки знает, что везет запрещенный к дистанционной продаже алкоголь, то он становится участником незаконной схемы.

Ранее депутаты призвали проработать вопрос запрета продажи конфет с алкоголем детям.