В России вузы стали перераспределять льготные места по новым правилам

Вузы в России не смогут перенаправлять невостребованные места в общий конкурс
Владимир Песня/РИА Новости

В России в этом году вузы не смогут перенаправлять невостребованные места по специальностям в общий конкурс и будут перераспределять льготные места по новым правилам. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Издание уточняет, что Минобрнауки еще в 2022 году была введена отдельная квота для льготной категории поступающих, в числе которой участники спецоперации и их дети.

Согласно нововведениям, теперь высшие учебные заведения должны будут сначала предложить невостребованные целевые места абитуриентам, которые имеют право на льготные условия зачисления, а затем уже они достанутся поступающим по обычным правилам. Ранее вузы имели право сразу выставлять невостребованные места на общий конкурс.

Эксперты не ожидают больших изменений, поскольку места по квотам в большинстве учреждений не заполняются до конца. По информации Минобрнауки, в прошлом году из общего числа занявших бюджетные места только 6% поступили по отдельной квоте, и это «никак не ограничило возможности других категорий абитуриентов».

Ранее Минобрнауки обновило правила поступления в вузы в 2026 году.

