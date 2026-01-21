Размер шрифта
Еврокомиссия пообещала Гренландии всплеск инвестиций

Фон дер Ляйен: Гренландию ждет «невиданный всплеск инвестиций»
vonderleyen/X

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления в Европарламенте заявила, что Гренландию ожидает «невиданный всплеск инвестиций». Трансляция велась на сайте парламента.

«Гренландию ждет невиданный всплеск инвестиций», — отметила фон дер Ляйен.

Она уточнила, что Евросоюз планирует «защищать суверенитет и территориальную целостность Дании и Гренландии» и имеет для этого необходимые инструменты.

Накануне министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Евросоюзу нужно прекратить льстить президенту США Дональду Трампу в споре о Гренландии и показать ему силу.

5 января 2026 года президент США Дональд Трамп заявил, что США намерены захватить принадлежащий Дании остров Гренландия для борьбы с Россией и Китаем в Арктике. Власти Гренландии и Дании выступили против присоединения острова к США, а европейские страны НАТО запустили совместную разведывательную миссию в Гренландии.

Ранее Стубб позвал Трампа в сауну, чтобы обсудить ситуацию вокруг Гренландии.м

