СМИ сообщили о планах Пентагона сократить участие США в структурах НАТО

Руководство Пентагона намерено снизить участие Вооруженных сил США в около 30 механизмах НАТО. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, это новый шаг администрации президента США Дональда Трампа в сокращении военного присутствия Соединенных Штатов в Европе.

По данным источников Washington Post, предстоящий шаг затронет около 200 военнослужащих и ослабит участие США в деятельности почти 30 организаций НАТО, включая центры передового опыта, занимающиеся подготовкой сил альянса в различных областях ведения боевых действий.

Два источника WP сообщили, что Пентагон намерен не направлять замену сотрудникам, чьи сроки полномочий будут постепенно истекать, в результате чего процесс может растянуться на несколько лет.

По словам собеседников издания, сокращение затронет участие США в консультативных группах по вопросам энергетической безопасности, ведения боевых действий на море, специальных операций и разведки. Источники также уточнили, что данное решение обсуждается уже несколько месяцев и не связано с обострением разногласий между США и Данией, а также другими союзниками по НАТО вокруг Гренландии.

В декабре конгрессмен-республиканец Томас Масси внес на рассмотрение палаты представителей законопроект, предусматривающий выход США из НАТО. Законодатель назвал Североатлантический альянс пережитком холодной войны и отметил, что Соединенные Штаты должны покинуть блок.

Ранее США вышли из 66 международных организаций.