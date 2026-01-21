Размер шрифта
Обыски проходят в администрации подмосковного Сергиева Посада

Shot: в администрации Сергиева Посада проводятся обыски
Сергей Бобылев/РИА Новости

В администрации подмосковного Сергиева Посада проходят обыски. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Как отмечается в публикации, причиной обысков стали стали подозрения в крупной взятке и коррупции исполняющего обязанности главы городского округа Сергея Тостановского. До этого обыски прошли в его доме.

Это не первый случай, когда чиновника подозревали в превышении должностных полномочий в связи с действиями в природоохранной зоне. Предыдущий случай произошел в 2013 году. Тогда Тостановский, по версии следствия, зная, что земельный участок площадью 707 тыс. кв. м вблизи деревни Новоселки расположен в границах охранной зоны древнего города Радонежа, изменил вида разрешенного использования земельного участка, переведя его под дачное строительство.

На этом участке были построены дачи и проложена дорога. На тот момент предполагалось, что восстановление лугов и других угодий XV—XIX веков в зоне древнего города Радонежа обойдется примерно в 7 млн рублей.

Ранее Генпрокуратура потребовала конфисковать активы экс-депутата Госдумы Вороновского.

