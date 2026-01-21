Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке ВСУ в Адыгее

Минздрав Адыгеи сообщил о состоянии девяти госпитализированных после атаки ВСУ

Все девять человек, госпитализированных после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Адыгее, находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.

По данным ведомства, из девяти госпитализированных в медучреждения Энема и Краснодара четверо были обследованы амбулаторно.

«Все госпитализированные в состоянии средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

В ночь на 21 января БПЛА атаковал Тахтамукайский район Адыгеи. Из-за прилета дрона возник пожар, затронувший многоквартирный жилой дом и парковку с автомобилями в ауле Новая Адыгея.

По предварительной информации, в поселке сгорело 15 автомобилей, повреждены 25 машин. Власти объявили режим ЧС районного уровня и пообещали оказать помощь всем нуждающимся. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в свою очередь сообщил, что больницы региона готовы принять пострадавших из соседней Адыгеи.

Ранее глава Адыгеи сообщил, что двое пострадавших при атаке ВСУ оказались в реанимации.