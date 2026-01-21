ФСБ показала задержание готовивших теракт в Уфе

ФСБ опубликовала кадры задержания мигрантов, готовивших теракт в отделе полиции в Уфе. Видео распространило агентство ТАСС.

На записи видно, как вооруженные сотрудники спецслужб заходят на территорию частного дома, где находились подозреваемые. По данным силовиков, фигуранты открыли огонь. В результате спецоперации один из злоумышленников был нейтрализован, но второго удалось задержать.

Двое выходцев из стран Центральной Азии планировали нападение на местный отдел полиции. По информации правоохранительных органов, они являлись участниками международной террористической организации, запрещенной в РФ. Один из подозреваемых оказал вооруженное сопротивление при задержании.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статьям 30 и 205 УК РФ о покушении на террористический акт, а также по статье 205.5 УК РФ об участии в деятельности террористической организации.

Ранее на Ставрополье уничтожили россиянина, готовившего теракты против российских военных.