«В декабре Европа горела»: Онищенко возмутился поездками россиян в сезон гриппа

Онищенко раскритиковал россиян за поездки в Европу в разгар эпидемии гриппа
РИА Новости

Главным образом резкий рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в полтора раза связан с возвращением учащихся в школы и университеты. Однако важную роль сыграли и зарубежные поездки россиян, особенно в страны Европы, где как раз бушевал грипп, заявил эпидемиолог, академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

Он напомнил, что, согласно предварительным данным, во время новогодних праздников за рубеж съездили около 600 тыс. россиян, причем в разы выросло количество отдыхавших в Европе.

«Я бы назвал это безответственным поведением по отношению к своему здоровью: все знали, что Европа в декабре «горела», — заявил эпидемиолог. — Большинство россиян все же выезжали в Таиланд, Вьетнам, и это тоже определенные риски».

В целом уровень заболеваемости в первые недели января соответствует средним значениям, по стране зафиксировали снижение на 40%, добавил Онищенко. По его словам, по этому показателю Россия отличается от Европы, где по-прежнему наблюдается эпидемиологический подъем.

Хотя зимой распространение гриппа и ОРВИ характерно для всех территорий России, наибольшее число заболевших отмечается в регионах с малым охватом населения вакцинацией, заключил эксперт.

Напомним, накануне Роспотребнадзор сообщил, что после новогодних праздников в России фиксируется рост заболеваемости гриппом и COVID-19 – за неделю она подскочила в 1,5 раза. Так, на третьей неделе января было зарегистрировано около 15,2 тыс. случаев гриппа. В ведомстве отметили, что среди штаммов по-прежнему доминирует A (H3N2). В первую рабочую неделю 2026 года также отмечается незначительный рост заболеваемости COVID-19 — зарегистрировано более 5,4 тыс. случаев.

Ранее сообщалось, что в России сохраняется превышение эпидпорога из-за гонконгского гриппа.

