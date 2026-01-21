Девушка угнала с улицы Москвы снегоуборочную машину

В Москве задержали ранее судимую 39-летнюю россиянку, подозреваемую в краже снегоуборочной машины. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, публикуя кадры преступления.

По информации правоохранителей, в Тимирязевском районе Москвы, убиравший ручной снегоуборочной машиной улицу дворник ненадолго отошел в подсобное помещение, забрав с собой ключи зажигания. Однако, когда вернулся, машины не обнаружил.

Отсмотрев записи с камер уличного наблюдения, полицейские увидели, как женщина, заметившая «бесхозный» аппарат, укатила его прочь. Выяснилось, что подозреваемая 39-летняя москвичка ранее была судима.

Уточняется, что материальный ущерб составил 139 тысяч рублей. Похищенное вернули законному владельцу. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ей «избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», отметили в МВД.

До этого в России составили портрет современной преступницы. Самая криминально активная группа, по мнению экспертов, это женщины от 22 до 29 лет. Причем, криминальные действия этих преступниц обычно спонтанны и связаны с эмоциональной нестабильностью.

Ранее были названы три главных мотива женских преступлений в России.