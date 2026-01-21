Вице-премьер рассказал о рекорде по производству молока в России

Патрушев: Россия добилась наивысших за 30 лет результатов по производству молока

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев заявил, что РФ добилась наивысших за 30 лет результатов по производству сырого молока. Об этом сообщает РИА Новости.

«Для начала, в целом, можно сказать о том, что молочное направление у нас в стране продолжает стабильно развиваться. По предварительным данным, 2025 год был для нас рекордным», — сказал Патрушев на третьем Форуме лидеров молочной индустрии.

По словам вице-премьера, в России произведено 34,3 миллиона тонн молока, что является практически наивысшим результатом за последние 30 лет.

В ноябре «Газета.Ru» писала, что ученые с кафедры технологии животноводства, кормления и зоогигиены из Института «Казанская академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана», входящего в состав Казанского государственного аграрного университета, смогли повысить содержание белка в молоке коров за счет протеинового концентрата, который производится из отходов птицеводства, пивоварения и переработки масличных культур.

Ранее в России рухнули продажи одного из видов мяса.