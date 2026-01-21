Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на Украине
Общество

Потерянный в отпуске кот сам прошел 250 км и вернулся домой

OC: потерянный в отпуске кот сам прошел 250 км и вернулся домой во Францию
Shutterstock/Sophon Nawit

Потерянный в отпуске кот сам прошел 250 км и вернулся домой, пишет Oddity Central.

В начале августа 2025 года Патрик и Эвелин Сир возвращались домой во Францию после поездки в дельту реки Эбро в Испании. По пути они остановились в Каталонии, чтобы заправиться и выпить кофе. В это время одно из окон машины осталось приоткрытым.

Супруги продолжили путь, полагая, что их кот по кличке Фил, как обычно, спит где-то в салоне. Лишь спустя несколько часов, во время остановки у озера Жуар, они обнаружили, что питомец пропал. Поиски внутри автомобиля и попытки приманить его едой результата не дали.

На следующий день супруги вернулись в зону отдыха в Каталонии, где в последний раз видели Фила. Пара опрашивала людей, звала кота и обратилась в местную ассоциацию защиты животных. Также было подано заявление о пропаже в полицию. Однако в течение нескольких дней никакой информации не поступало.

Вскоре появилось сообщение о черно-белом коте, замеченном неподалеку от той же зоны отдыха. Супруги вновь приехали туда и даже провели ночь на месте, надеясь найти питомца. Животное действительно видели, но оно исчезла до того, как к нему удалось приблизиться.

Со временем Патрик и Эвелин смирились с мыслью, что кот пропал навсегда. Однако 9 января 2026 года с ними связалась соседка по имени Элен и сообщила, что у нее находится их кот.

По ее словам, животное появилось около месяца назад — истощенное, замерзшее и явно уставшее. Элен отвезла кота к ветеринару на сканирование микрочипа и узнала данные владельцев, после чего передала им Фила.

Как именно животному удалось преодолеть около 250 километров, пересечь несколько регионов и государственную границу, остается неизвестным. Специалисты отмечают, что кошки обладают развитой пространственной памятью и способны ориентироваться по запахам, звукам и визуальным ориентирам.

Ранее кот президента Индонезии получил личную охрану.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27672421_rnd_6",
    "video_id": "record::df5c841b-d1a2-4526-a899-ddf2ea18be46"
}
 
Теперь вы знаете
Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+