Школьницу из Петербурга отправили в колонию за поддержку террористов

Школьницу из Санкт-Петербурга приговорили к четырем годам лишения свободы в воспитательной колонии за размещение портретов членов запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией) (РДК). Об этом РИА Новости сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как уточнили в ведомстве, приговор вынес 1-й Западный окружной военный суд. 16-летнюю девушку признали виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ о публичном оправдании терроризма и содействии террористической деятельности.

Следствие установило, что в декабре 2024 года подросток разместила на школьном стенде в Кировском районе Петербурга портреты Дениса Капустина и Алексея Левкина, внесенных в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. По данным правоохранительных органов, после задержания она заявляла, что действовала по собственной инициативе.

Изначально школьницу заключили под стражу, однако спустя несколько месяцев меру пресечения изменили на домашний арест. В итоге суд назначил ей реальный срок с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

