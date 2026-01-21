Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на Украине
Общество

Школьницу из Петербурга отправили в колонию за поддержку террористов

Суд Петербурга дал 4 года колонии девочке, повесившей портреты боевиков в школе
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Школьницу из Санкт-Петербурга приговорили к четырем годам лишения свободы в воспитательной колонии за размещение портретов членов запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией) (РДК). Об этом РИА Новости сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как уточнили в ведомстве, приговор вынес 1-й Западный окружной военный суд. 16-летнюю девушку признали виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ о публичном оправдании терроризма и содействии террористической деятельности.

Следствие установило, что в декабре 2024 года подросток разместила на школьном стенде в Кировском районе Петербурга портреты Дениса Капустина и Алексея Левкина, внесенных в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. По данным правоохранительных органов, после задержания она заявляла, что действовала по собственной инициативе.

Изначально школьницу заключили под стражу, однако спустя несколько месяцев меру пресечения изменили на домашний арест. В итоге суд назначил ей реальный срок с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

Ранее юный москвич получил тюремный срок за связь с террористами.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27672439_rnd_7",
    "video_id": "record::69fdbc6a-5419-47dc-abfb-2063c8631fdb"
}
 
Теперь вы знаете
Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+