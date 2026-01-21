Размер шрифта
Экзотическая ягода оказалась помощником в борьбе с диабетом

F&F: бразильская ягода жабутикаба улучшает чувствительность клеток к инсулину
yanishevska/Shutterstock/FOTODOM

Экзотическая бразильская ягода жабутикаба может снижать объем жировой ткани и улучшать чувствительность клеток к инсулину у мышей. К такому выводу пришли исследователи из Федерального университета Висозы. Результаты исследования опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

Ученые провели систематический обзор 21 экспериментального исследования, в которых изучалось влияние жабутикабы (Plinia spp.) на ожирение и связанные с ним метаболические нарушения. Во всех работах речь шла о животных, получавших рацион с высоким содержанием жиров. В питание добавляли порошок ягод или экстракты из цельного плода и кожуры — самой богатой антоцианами части ягоды. Эти растительные пигменты известны антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Анализ показал, что жабутикаба снижала набор массы тела и объем жировой ткани. У животных улучшалась чувствительность к инсулину и переносимость глюкозы, а показатели липидного обмена в крови становились более благоприятными. Одновременно уменьшались признаки воспаления и окислительного стресса в печени, мышцах, жировой ткани и кишечнике. Также ослабевала жировая дистрофия печени — одно из частых последствий ожирения.

Отдельное внимание авторы уделили кишечнику. Добавки жабутикабы укрепляли кишечный барьер и меняли состав микробиоты, а это, по мнению исследователей, может быть ключевым механизмом ее метаболического действия.

При этом ученые подчеркивают: все результаты получены на животных моделях. Чтобы говорить о пользе жабутикабы для человека, необходимы клинические исследования. Тем не менее обзор указывает, что экзотическая ягода может стать перспективным объектом для разработки функциональных продуктов против ожирения и метаболических нарушений.

Ранее был назван простой способ защитить мозг от вредного воздействия жирной пищи.

