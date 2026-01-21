Дания продала США остров Джеффри Эпштейна

Последний остров, который Дания продала США, был остров финансиста Джеффри Эпштейна, который при жизни занимался торговлей сексуальными услугами. Об этом сообщает британское издание Metro.
В 1917 году по Договору о датских Вест-Индиях Соединенные Штаты приобрели Виргинские острова, включая территорию, которая впоследствии стала островом Эпштейна. Американское государство заплатило за острова около $25 млн.
В рамках этого же соглашения США согласились признать суверенитет Дании над Гренландией.
Американские Виргинские острова состоят примерно из 50 островов в Карибском море, крупнейшими из которых являются Сент-Круа, Сент-Джон и Сент-Томас.
Мелкий островок, ныне печально известный как Литл-Сент-Джеймс, был куплен Эпштейном за $12,3 млн в пересчете на сегодняшние деньги. Позже, в 2016 году, он приобрел Грейт-Сент-Джеймс за $22 млн.
5 января Трамп заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, которая принадлежит Дании, чтобы обеспечить национальную безопасность американского государства.
В Минобороны Дании пообещало ответный удар в случае вторжения США на остров.
В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.
Ранее в Норвегии придумали способ отвадить Трампа от Гренландии.