Политика

Дания продала США остров Джеффри Эпштейна

Metro: одним из последних островов, проданных Данией США, был остров Эпштейна
AP

Последний остров, который Дания продала США, был остров финансиста Джеффри Эпштейна, который при жизни занимался торговлей сексуальными услугами. Об этом сообщает британское издание Metro.

В 1917 году по Договору о датских Вест-Индиях Соединенные Штаты приобрели Виргинские острова, включая территорию, которая впоследствии стала островом Эпштейна. Американское государство заплатило за острова около $25 млн.

В рамках этого же соглашения США согласились признать суверенитет Дании над Гренландией.

Американские Виргинские острова состоят примерно из 50 островов в Карибском море, крупнейшими из которых являются Сент-Круа, Сент-Джон и Сент-Томас.

Мелкий островок, ныне печально известный как Литл-Сент-Джеймс, был куплен Эпштейном за $12,3 млн в пересчете на сегодняшние деньги. Позже, в 2016 году, он приобрел Грейт-Сент-Джеймс за $22 млн.

5 января Трамп заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, которая принадлежит Дании, чтобы обеспечить национальную безопасность американского государства.

В Минобороны Дании пообещало ответный удар в случае вторжения США на остров.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

Ранее в Норвегии придумали способ отвадить Трампа от Гренландии.

