Источник заявил, что следующие 48 часов будут переломными для Трампа

Приближенный источник заявил, что ближайшие 48 часов будут переломными для находящегося в военном госпитале президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

Он также добавил, что прошедшие 24 часа были тревожными.

«Мы все еще не находимся на прямом пути к полному выздоровлению», — отметил собеседник СМИ.

Ранее в ходе пресс-конференции американский лидер не дал ответ на вопрос, получал ли он кислород, подчеркнув, что на данный момент это не требуется. Врачи также заявили, что Трамп идет на поправку, хотя источник, знакомый с состоянием президента, отметил, что здоровье политика вызывает опасения.

До этого сообщалось, что у президента США Дональда Трампа и его жены Меланьи выявили коронавирус нового типа. Президентская чета сдала тест на COVID-19 после того, как у советницы Трампа Хоуп Хикс, сопровождавшей его на президентские дебаты в Кливленде, подтвердился коронавирус.

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