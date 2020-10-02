США продлили санкции против Рособоронэкспорта

США продлили санкции в отношении Рособоронэкспорта еще на два года. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что это решение принято профильным Бюро по международной безопасности и нераспространению Госдепартамента США.

В декабре прошлого года Комитет сената США по международным отношениям принял законопроект о введении санкций в отношении Турции, причиной этого названа покупка Анкарой у Москвы зенитных ракетных систем С-400 и проведение турецкой стороной военной операции в Сирии под названием «Источник мира».

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