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Туристка пыталась спастись от грабителей и упала с 14-метровой стены

Daily Mail: в Бразилии туристка сорвалась с 14-метровой стены, спасаясь от грабителей

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RJTV

В Рио-де-Жанейро туристка из Израиля пыталась спастись от грабителей и упала со стены с высоты 14 метров в лесной массив. Об этом сообщает Daily Mail.

22-летняя израильская туристка прогуливалась со знакомым по улице Санта-Тереза в Рио-де-Жанейро, внезапно к ним на большой скорости стал приближаться мотоциклист, с намерением выхватить сумочку у девушки.

Путешественница в панике запрыгнула на невысокую стену-ограждение и сорвалась вниз с высоты 14 метров в лесной массив. На место были вызваны полиция и медики, несмотря на все усилия врачей, спасти девушку не удалось. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что группа, снимавшая репортаж о вооруженных ограблениях в Чикаго, подверглась вооруженному ограблению. Журналисты освещали всплеск уличной преступности на городских улицах, во время съемок остановились две машины, из них вышли вооруженные люди в масках. Под дулом пистолета они заставили журналистов отдать деньги и ценные вещи, обыскали их автомобиль, после чего скрылись.

Ранее сотрудники аэропорта похитили из багажа туристов вещей на два миллиона евро.

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