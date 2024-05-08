Суд огласил приговор в отношении фигуранта по делу о теракте на Крымском мосту

Первый Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении жителя Петербурга Олега Антипова, который проходил как фигурант по делу о теракте на Крымском мосту. Об этом сообщили в пресс-службе судов северной столицы.

Суд установил, что 1 августа 2023 года Антипов в социальных сетях под постом о дополнительной защите Крымского моста специальными средствами разместил комментарий, который имел признаки призыва к террористической деятельности, а именно мужчина предложил подорвать мост.

Военный суд назначил Антипову наказание в виде штрафа в размере 600 тыс. рублей с лишением права заниматься администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей на два года.

Учитывая срок содержания Антипова под стражей, штраф снизили до 400 тыс. рублей, отметил суд.

До этого суд в Петербурге вынес приговор подросткам за попытку теракта. По версии следствия, молодые люди вступили в сговор со сторонниками ВСУ в сентябре 2023 года. Злоумышленники предложили россиянам совершить теракт на Октябрьской дороге, и петербуржцы согласились. Для этого они подготовили бутылку с зажигательной смесью. После этого юноши совершили поджог.

Ранее в Петербурге вынесли приговор по уголовному делу о теракте на ж/д.